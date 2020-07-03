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03 июля 22:31

Глава WADA: Понимаю разочарование и гнев российских спортсменов, но я уважаю решение World Athletics

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал, что понимаю разочарование и гнев российских спортсменов.

- Как бывший спортсмен, полностью понимаю разочарование и гнев спортсменов. Но я уважаю решение World Athletics. Мы не имеем ничего общего с решением, однако убеждены, что России необходимо изменить свою спортивную культуру. Не секрет, что я поддерживаю единогласное решение нашего исполкома по России. Мы завершили самое сложное расследование в истории борьбы с допингом и передали данные ассоциациям. Важно, чтобы мы показали миру, что являемся лидерами в этой области, - цитирует Баньку Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, что в четверг в связи с не выплатой ВФЛА штрафа в размере пяти миллионов долларов World Athletics до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам.

Позже глава международной легкоатлетической федерации World Athletics Себастьян Коу заявил о том, что он и его организация недовольны результатами работы нынешнего руководства ВФЛА, отметив, что условия оплаты штрафа были ясны и не оспаривались Всероссийской федерацией легкой атлетики.

В пятницу глава Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко заявил, что выплата штрафа в сложившейся экономической ситуации для ВФЛА оказалась неподъемной, а решение World Athletics, вызвали у него разочарование, отметив при этом, что отказ в выдаче нейтрального статуса - тяжелейший удар по российским спортсменам.

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Глава WADA: Понимаю разочарование и гнев российских спортсменов, но я уважаю решение World Athletics
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал, что понимаю разочарование и гнев российских спортсменов.
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