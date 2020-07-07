Российские легкоатлеты Шубенков и Сидорова могут сменить гражданство

Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков заявили о том, что рассматривают возможность смены спортивного гражданства.

Такая ситуация сложилась из-за того, что Всероссийская федерация легкой атлетики не смогла вовремя выплатить штраф в пять миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил.

«Я не могу сказать, что не рассматриваю возможность смены гражданства, потому что ситуация сложная, – заявила чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Сидорова. – Четыре года назад перед Олимпиадой в Рио я даже не могла представить, что буду задумываться об этом, была категорически против. А сейчас я думаю об этом, но это в моем списке планов самый последний пункт. Надеюсь, что он не состоится».

Похожее мнение высказал и Сергей Шубенков, чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами:

«Конечно, мне надо в Токио, конечно, мне надо на Олимпийские игры... Я не хочу категорично отвечать на вопрос: «Рассматриваю ли я возможность выступать за другую сборную». Оставлю эту дверь для себя открытой».