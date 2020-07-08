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08 июля 14:08
автор: Виктор Шарафудинов

Олег Матыцин: Спортсмены, которые сменят спортивное гражданство, три года не смогут выступать

Многие российские легкоатлеты рассматривают возможность выступлений за другие страны из-за ситуации с ВФЛА.

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал высказывания нескольких известных российских легкоатлетов по поводу возможной смены спортивного гражданства.

«Мы с уважением относимся к любому решению гражданина РФ, – заявил Матыцин в эфире телеканала «Матч ТВ». – Хотя большей чести, чем быть гражданином РФ, нет. Стоит отметить что в течение трех лет не смогут выступать спортсмены, которые сменят спортивное гражданство, для спортсменов до 20 лет этот срок будет продлен до достижения 20-летнего возраста.

Не знаю, чего добьются спортсмены, если сейчас будут менять гражданство. Они точно не смогут выступить на ближайшей Олимпиаде и теоретически не смогут еще три года выступать под флагом новой страны. Нынешнюю ситуацию это никак не решит».

Международная федерация World Athletics ранее заявляла о том, что в случае невыплаты штрафа ВФЛА в размере пяти миллионов долларов, российские спортсмены не смогут оформить нейтральный статус и не будут иметь возможности выступать на международных соревнованиях в сезоне-2020/21. Решение будет принято в конце нынешнего месяца.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Олег Матыцин: Спортсмены, которые сменят спортивное гражданство, три года не смогут выступать
Многие российские легкоатлеты рассматривают возможность выступлений за другие страны из-за ситуации с ВФЛА.
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