Евгений Юрченко: Надеюсь, что до смены гражданства дело не дойдет

- Высказывания о возможной смене гражданства очень расстраивают меня как гражданина России и руководителя федерации, но я в определенной степени понимаю их, это реакция на ту несправедливость, которую демонстрирует в отношении наших нейтральных спортсменов World Athletics и ее глава Себастьян Коу, который не по своей вине сам выступал без флага на московской Олимпиаде в 1980 году. И сейчас этот человек буквально растаптывает принципы олимпизма, отбирая у наших легкоатлетов даже нейтральный статус. Но я надеюсь, что до смены гражданства дело не дойдет, ВФЛА совместно с руководством российского спорта сумеет путем переговоров с World Athletics прийти к правильному решению, которое будет принято в интересах чистых спортсменов, - передает слова Юрченко ТАСС.

Напомним, что в марте World Athletics наказала ВФЛА штрафом в десять миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. Половина этой суммы является условным наказанием, а пять миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно. Руководство международной ассоциации не раз отмечало, что в случае невыплаты штрафа российский легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.

Позже глава ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что выплата штрафа в сложившейся экономической ситуации для федерации оказалась неподъемной, отметив, что отказ в выдаче нейтрального статуса - тяжелейший удар по российским спортсменам.

Ранее стало известно, что российские легкоатлеты Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков рассказали о том, что рассматривают возможность смены спортивного гражданства.