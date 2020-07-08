Гатауллина допустила возможную смену спортивного гражданства

- Готова ли я сменить спортивное гражданство? На данный момент нет, я упрямая и люблю свою страну, буду ждать до последнего. Но я не могу ждать 10 лет, - сказала Гатауллина в эфире «Матч ТВ».

Ранее не исключили смену спортивного гражданства в связи с угрозой новых санкций со стороны World Athletics Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков.

Напомним, что в марте World Athletics наказала ВФЛА штрафом в десять миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. Половина этой суммы является условным наказанием, а пять миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно. Руководство международной ассоциации не раз отмечало, что в случае невыплаты штрафа российский легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.