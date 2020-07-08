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08 июля 17:49

Гатауллина допустила возможную смену спортивного гражданства

Победительница юниорского чемпионата Европы 2019 года в прыжках с шестом россиянка Аксана Гатауллина не исключает, что сменит спортивное гражданство.

- Готова ли я сменить спортивное гражданство? На данный момент нет, я упрямая и люблю свою страну, буду ждать до последнего. Но я не могу ждать 10 лет, - сказала Гатауллина в эфире «Матч ТВ».

Ранее не исключили смену спортивного гражданства в связи с угрозой новых санкций со стороны World Athletics Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков.

Напомним, что в марте World Athletics наказала ВФЛА штрафом в десять миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. Половина этой суммы является условным наказанием, а пять миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно. Руководство международной ассоциации не раз отмечало, что в случае невыплаты штрафа российский легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Гатауллина допустила возможную смену спортивного гражданства
Победительница юниорского чемпионата Европы 2019 года в прыжках с шестом россиянка Аксана Гатауллина не исключает, что сменит спортивное гражданство.
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