Дмитрий Свищев: Нельзя допустить, чтобы наши спортсмены меняли гражданство

- Нельзя допустить, чтобы наши спортсмены меняли гражданство и уходили из нашей сборной, нужно решать ситуацию с World Athletics. Нужно действовать, выходить из тупика. Сейчас очень важна активность ВФЛА, нужно искать деньги, восстанавливать в правах свою федерацию и свое доброе имя. Обеспокоенность спортсменов понятна, но главное в их ситуации – продолжать тренироваться и не делать поспешных выводов, - приводит слова Свищева «РИА Новости».

Напомним, что в марте World Athletics наказала ВФЛА штрафом в десять миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. Половина этой суммы является условным наказанием, а пять миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно. Руководство международной ассоциации не раз отмечало, что в случае невыплаты штрафа российский легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.

Позже глава ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что выплата штрафа в сложившейся экономической ситуации для федерации оказалась неподъемной, отметив, что отказ в выдаче нейтрального статуса - тяжелейший удар по российским спортсменам.