Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА

«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

Напомним, что Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 28 февраля.

Ранее в понедельник бывший вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов заявил, что принял решение обратиться в суд с двумя исками к организации - о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства.