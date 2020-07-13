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13 июля 18:12

Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА

Евгений Юрченко объявил об уходе с поста президента ВФЛА.

«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

Напомним, что Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 28 февраля.

Ранее в понедельник бывший вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов заявил, что принял решение обратиться в суд с двумя исками к организации - о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
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