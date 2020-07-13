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13 июля 16:44

Безуглов подаст в суд на ВФЛА

Бывший вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов заявил, что принял решение обратиться в суд с двумя исками.

- В пресс-релизе ВФЛА и в комментариях президента федерации Евгения Юрченко звучит, что я был лишен должности за «многочисленные нарушения этики». Я считаю, что это утверждение не соответствует действительности. Более того, оно наносит ущерб моей репутации. Я принял решение совместно с юристами обратиться в суд с двумя исками - о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства, - цитирует Безуглова «РИА Новости».

Напомним, что 30 июня официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики сообщил, что на заседании президиум организации большинством голосов (8 – за, 1 – воздержался) было принято решение за многочисленные нарушения кодекса этики ВФЛА лишить Эдуарда Безуглова должности вице-президента ВФЛА, отметив, что при этом Безуглов остался членом президиума федерации. На вакантный пост большинством голосов был избран член президиума федерации Константин Синяков.

Добавим, что врач сборной России по футболу Безуглов занимал должность вице-президента ВФЛА с 6 марта и на данный момент остается главой антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии легкоатлетической федерации.

источник: «РИА Новости»
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Безуглов подаст в суд на ВФЛА
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