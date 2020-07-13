Эдуард Безуглов: Уход Юрченко с поста президента ВФЛА делает ему честь

- Уход Евгения Валерьевича с поста президента ВФЛА для меня является совершенно логичным ходом, который делает ему честь, - цитирует Безуглова ТАСС.

Напомним, что в понедельник Юрченко объявил об уходе с поста президента ВФЛА, отметив, что тем самым запускает процесс перевыборов руководства федерации.

Ранее в понедельник бывший вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов заявил, что принял решение обратиться в суд с двумя исками к организации - о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства.