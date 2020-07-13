Михаил Бутов: Не думаю, что отставка Юрченко как-то повлияет на ситуацию с World Athletics

- Не думаю, что это как-то повлияет на ситуацию. Конечно, можно попросить какую-то отсрочку в связи со сменой руководства, но я не думаю, что международная федерация будет как-то на это реагировать, потому что кредит доверия, который можно было получить, мы уже растеряли напрочь, - передает слова Бутова «РИА Новости».

В понедельник Юрченко объявил об уходе с поста президента ВФЛА, отметив, что тем самым запускает процесс перевыборов руководства федерации.

Напомним, что в марте World Athletics наказала ВФЛА штрафом в десять миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. Половина этой суммы является условным наказанием, а пять миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно.

Ранее руководство международной ассоциации заявляло, что в случае невыплаты штрафа российские легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.