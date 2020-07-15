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15 июля 12:24
автор: Юрий Нечаев

Рекордсмен мира по прыжкам с шестом среди юношей: Видимо, России я не нужен

Спортсмен планирует выступать за Белоруссию.

Российский легкоатлет Матвей Волков прокомментировал решение о переезде в Белоруссию.

«Хотим переехать, потому что нам просто элементарно не дают тренироваться, выступать. Видимо, России я не выгоден или не нужен, как и другие спортсмены. Есть еще нюанс — мы переезжаем, потому что моего отца по сути Олимпийских Игр лишили. В 1984 году СССР бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Его просто грубо лишили медалей, и он не хочет, чтобы такая же учесть была со мной. В Токио из-за таких действий, которые сейчас происходят, просто не пустят сборную», — сообщил Волков в эфире телеканал «Матч-ТВ».

Добавим, что в конце февраля на соревнованиях в Москве 16-летний Волков прыгнул на 5,50 м, что является мировым рекордом для спортсменов его возраста.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Рекордсмен мира по прыжкам с шестом среди юношей: Видимо, России я не нужен
Спортсмен планирует выступать за Белоруссию.
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