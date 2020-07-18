Тимур Моргунов: Если будет возможность выступать за другую сборную - я уйду

- Легкую атлетику и свою Родину я меньше любить не стал, Челябинск всегда будет родным городом. Но нам не оставляют выбора. Не скрываю: если будет возможность выступать за другую сборную - я уйду. Ведь на нас просто наплевали. Вот у нас президент федерации взял и ушел спустя несколько месяцев. Ничего не сделав, - цитирует Моргунова «РИА Новости».

Напомним, что в марте World Athletics наказала ВФЛА штрафом в десять миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. Половина этой суммы является условным наказанием, а пять миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно. Также руководство международной ассоциации заявило, что в случае невыплаты штрафа российские легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.

Добавим, что в минувший понедельник глава ВФЛА Евгений Юрченко объявил об уходе с поста президента ВФЛА, отметив, что тем самым запускает процесс перевыборов руководства федерации.