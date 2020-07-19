Американскую бегунью дисквалифицировали на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов

Американская спринтерша Диджа Стивенш, принимавшая участие в Олимпийских Играх 2016 в беге на 200 м, дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов в течение одного года.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что первоначально Стивенш была наказана на 24 месяца, но она объяснила, что из-за домогательств со стороны неизвестного вынуждена была сменить номер телефона, а уведомить об этом органы, занимающиеся допинг-контролем, забыла. Данный аргумент был принят во внимание и дисквалификация была сокращена до 18 месяцев.

25-летняя американка имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.