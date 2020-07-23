ВФЛА в ближайшее время начнет новый раунд переговоров с World Athletics

Как сообщает пресс-служба федерации, Президиум обсудил статус существующих коммуникаций с World Athletics и принял решение начать новый раунд переговоров ВФЛА со Всемирной легкоатлетической ассоциацией.

Отмечается, что в самое ближайшее время президиум ВФЛА обратится с официальным письмом к совету World Athletics.

Также члены президиума приняли решение провести 27 июля заседание комиссии по восстановлению членства ВФЛА в WA.

Напомним, что из-за того, что ВФЛА не выплатила до 1 июля 2020 года штраф в пять миллионов долларов, Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе.