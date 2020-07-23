ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 июля 20:42

ВФЛА в ближайшее время начнет новый раунд переговоров с World Athletics

23 июля, прошло заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.

Как сообщает пресс-служба федерации, Президиум обсудил статус существующих коммуникаций с World Athletics и принял решение начать новый раунд переговоров ВФЛА со Всемирной легкоатлетической ассоциацией.

Отмечается, что в самое ближайшее время президиум ВФЛА обратится с официальным письмом к совету World Athletics.

Также члены президиума приняли решение провести 27 июля заседание комиссии по восстановлению членства ВФЛА в WA.

Напомним, что из-за того, что ВФЛА не выплатила до 1 июля 2020 года штраф в пять миллионов долларов, Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александрову, Павлюченкову и Кудерметову ждут на турнире в Праге«Тамбов» опроверг информацию об обращениях в суды из-за долгов по зарплатеНикола Влашич – лучший игрок ЦСКА в июнеКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераВнезапно умер: российский хоккеист упал прямо на улицеВзорванный «Олимпийский» показали с воздуха
ВФЛА в ближайшее время начнет новый раунд переговоров с World Athletics
23 июля, прошло заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.
23.07.2020 20:42
Легкая атлетика
Американскую бегунью дисквалифицировали на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов
Спортсменка пропустит Олимпиаду в Токио.
19.07.2020 13:06
Легкая атлетика
автор: Юрий Нечаев
Тимур Моргунов: Если будет возможность выступать за другую сборную - я уйду
Вице-чемпион Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов поделился мнением о возможной смене спортивного гражданства.
18.07.2020 12:56
Легкая атлетика
Легкоатлеты получат призовые из средств ОКР
Первый вице-президент ВФЛА Алексей Плотников рассказал о ситуации, связанной с выплатой спортсменам призовых.
16.07.2020 17:04
Легкая атлетика
Плотников будет исполнять обязанности главы ВФЛА
В четверг прошло очередное заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.
16.07.2020 16:18
Легкая атлетика
Рекордсмен мира по прыжкам с шестом среди юношей: Видимо, России я не нужен
Спортсмен планирует выступать за Белоруссию.
15.07.2020 12:24
Легкая атлетика
автор: Юрий Нечаев
Станислав Поздняков: Со стороны Юрченко была существенная недооценка глубины проблем ВФЛА
Всероссийская федерация легкая атлетики вновь осталась без руководителя.
14.07.2020 10:40
Легкая атлетика
автор: Виктор Шарафудинов
Олег Матыцин: С пониманием относимся к решению Юрченко покинуть пост президента ВФЛА
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отставку Евгения Юрченко с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики.
13.07.2020 22:37
Легкая атлетика
Михаил Бутов: Не думаю, что отставка Юрченко как-то повлияет на ситуацию с World Athletics
Бывший генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов считает, что отставка Евгения Юрченко с поста президента федерации не повлияет на решения World Athletics.
13.07.2020 19:54
Легкая атлетика
Сергей Клевцов: Вообще не понимаю, зачем Юрченко приходил, что это такое было?
Сергей Клевцов, личный тренер Сергея Шубенкова, прокомментировал отставку Евгения Юрченко с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики.
13.07.2020 19:07
Легкая атлетика
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика