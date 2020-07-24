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24 июля 12:10
автор: Кирилл Трофименко

Этап «Бриллиантовой лиги» в Китае отменен

Причиной такого решения стала новая вспышка пандемии коронавируса в стране.

Этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги», который должен пройти 19 сентября в Шанхае, не состоится из-за коронавируса.

«В связи с решением властей о приостановке всех международных спортивных мероприятий до следующего года мы с сожалением сообщаем, что этап «Бриллиантовой лиги» в Шанхае в этом году не состоится», - говорится на сайте соревнований.

До этого уже были отменены этапы в американском Юджине, английском Гейтсхеде и Париже.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре 2019-го года. Потом он распространился по всему миру, умерли десятки тысяч человек. Спортивные соревнования почти повсеместно были отменены и частично возобновились только в мае.

источник: «Бриллиантовая лига»
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Этап «Бриллиантовой лиги» в Китае отменен
Причиной такого решения стала новая вспышка пандемии коронавируса в стране.
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