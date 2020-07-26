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26 июля 21:04

Олег Матыцин: Кризис обострил проблемы и помешал ВФЛА выполнить финансовые обязательства

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что в взаимоотношений ВФЛА и World Athletics наступил очень сложный период.

- Очень сложный период взаимоотношений ВФЛА и World Athletics. При выборах предыдущего президента были сделаны определенные заявления, которые должны были урегулировать отношения. Были признаны ошибки, дело (прыгуна в высоту Данилы) Лысенко, например, и выявлена дорожная карта. К сожалению, кризис обострил проблемы и помешал выполнить финансовые обязательства. Ситуация непростая, существует возможность признания самых серьезных решений, – передает слова Матыцина «РИА Новости».

Напомним, что из-за того, что ВФЛА не выплатила до 1 июля 2020 года штраф в пять миллионов долларов, Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете выступлений на международных соревнованиях в любом статусе для российских легкоатлетов.

источник: «РИА Новости»
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