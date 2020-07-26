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26 июля 22:42

Легкоатлет Иванюк раскритиковал перенос чемпионата России в Смоленск

По мнению прыгуна в высоту Ильи Иванюка, арена СГАФКСТ не готова к старту.

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 по легкой атлетике Илья Иванюк негативно отнесся к переносу чемпионата России из Чебоксар в Смоленск. Иванюк является уроженцем Смоленской области, но по его мнению, местная арена не соответствует критериям главного старта сезона в стране.

«То, что чемпионат России могут провести в Смоленске, - классная новость. Впрочем, если быть объективным, наш стадион совсем не готов к проведению этих соревнований. К примеру, посмотрите на сектор для прыжков в высоту, где резина ходит практически везде. В целом стадион не готов, поэтому проведение на нем чемпионата России не является хорошей идеей», - написал Иванюк в своем Instagram.

Чемпионат России по легкой атлетике должен пройти с 8 по 11 сентября в Смоленске на стадионе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

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Легкоатлет Иванюк раскритиковал перенос чемпионата России в Смоленск
По мнению прыгуна в высоту Ильи Иванюка, арена СГАФКСТ не готова к старту.
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