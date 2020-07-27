ВФЛА 28 июля направит официальное письмо совету World Athletics

Официальный сайт ВФЛА сообщает, что сегодня в режиме видеоконференцсвязи прошло первое заседание​ комиссии по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в международной организации World Athletics.

В связи с добровольным сложением полномочий президента ВФЛА​ Евгения Юрченко было принято решение утвердить председателем комиссии​ по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics первого вице-президента ВФЛА Алексея Плотникова.​

Далее Плотников уведомил членов комиссии о решении президиума ВФЛА обратиться к совету World Athletics. Соответствующее письмо будет направлено в адрес Всемирной легкоатлетической ассоциации завтра, 28 июля.​

Также члены комиссии приняли решение разработать актуальную дорожную карту по выходу ВФЛА из кризиса, в которой будут отражены необходимые реформы.

«Эти реформы должны охватить всю российскую легкую атлетику (включая тренеров и вспомогательный персонал, сотрудников ЦСП Минспорта, региональных ЦСП и министерств спорта); затронуть важнейшие вопросы, связанные с внедрение​м культуры нулевой терпимости к допингу», – сказано в сообщении.