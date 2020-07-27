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27 июля 20:34
автор: Виктор Шарафудинов

ВФЛА 28 июля направит официальное письмо совету World Athletics

После невыплаты штрафа международная ассоциация может начать процедуру полного исключения Всероссийской федерации легкой атлетики.

Официальный сайт ВФЛА сообщает, что сегодня в режиме видеоконференцсвязи прошло первое заседание​ комиссии по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в международной организации World Athletics.

В связи с добровольным сложением полномочий президента ВФЛА​ Евгения Юрченко было принято решение утвердить председателем комиссии​ по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics первого вице-президента ВФЛА Алексея Плотникова.​

Далее Плотников уведомил членов комиссии о решении президиума ВФЛА обратиться к совету World Athletics. Соответствующее письмо будет направлено в адрес Всемирной легкоатлетической ассоциации завтра, 28 июля.​

Также члены комиссии приняли решение разработать актуальную дорожную карту по выходу ВФЛА из кризиса, в которой будут отражены необходимые реформы.

«Эти реформы должны охватить всю российскую легкую атлетику (включая тренеров и вспомогательный персонал, сотрудников ЦСП Минспорта, региональных ЦСП и министерств спорта); затронуть важнейшие вопросы, связанные с внедрение​м культуры нулевой терпимости к допингу», – сказано в сообщении.

«Совещание носило с одной стороны установочный и ознакомительный характер, с другой стороны нам удалось открыто обменяться мнениями и прийти к взамопониманию. Мы планируем плотно коммуницировать и собираться как можно чаще. Консолидация всех заинтересованных сторон для нас сейчас в приоритете», – заявил Плотников.​​

Следующее заседание комиссии намечено на среду, 5 августа.

Из-за того, что Всероссийская федерация легкой атлетики не выплатила штраф в 5 миллионов долларов, World Athletics может отказать российским спортсменам в оформлении нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях.

Теперь ВФЛА должна World Athletics 6,34 млн долларов. В перспективе сумма может вырасти еще на 5 млн, если условный штраф, наложенный раннее, станет реальным.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
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ВФЛА 28 июля направит официальное письмо совету World Athletics
После невыплаты штрафа международная ассоциация может начать процедуру полного исключения Всероссийской федерации легкой атлетики.
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