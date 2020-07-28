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28 июля 19:19

ВФЛА обратилась к World Athletics с просьбой отложить принятие решения о статусе федерации

Во вторник, 28 июля, президиум ВФЛА направил в адрес совета World Athletics официальное обращение.

В документе президиум ВФЛА просит совет World Athletics разделить два вопроса - ситуацию с уплатой штрафа и ситуацию по совместной работе двух организаций. «Мы искренне верим, что истинной целью WA является очищение мирового спорта (в том числе и российского) от допинга, продвижение идеалов чистого спорта и развитие легкой атлетики, а не финансовые санкции», - говорится в письме.

Также ВФЛА проинформировала совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций о состоявшемся 27 июля первом заседании​ комиссии по восстановлению членства в World Athletics и о «разработке актуальной дорожной карты ВФЛА по выходу из кризиса, в которой будут отражены необходимые российской легкой атлетике реформы, цель которых — стать надежным союзником World Athletics в борьбе за чистый спорт».

Кроме этого, президиум федерации в своем письме также обратился к совету World Athletics с просьбой рассмотреть возможность перенести принятие решения совета о статусе ВФЛА на более поздний срок «с учетом уже проделанной федерацией работы и самых серьезных намерений эту работу продолжать».

Напомним, что ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. 12 марта 2020 года совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом World Athletics оштрафовала ВФЛА на десять миллионов долларов (пять из них условно) за допущенные прежним руководством организации нарушения.

Отметим, что заседание совета World Athletics, который может вынести новые санкции в отношении ВФЛА, состоится 29-30 июля. Из-за того, что ВФЛА не выплатила до 1 июля 2020 года штраф в пять миллионов долларов, совет World Athletics может принять решение о полном запрете выступлений на международных соревнованиях в любом статусе для российских легкоатлетов.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
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ВФЛА обратилась к World Athletics с просьбой отложить принятие решения о статусе федерации
Во вторник, 28 июля, президиум ВФЛА направил в адрес совета World Athletics официальное обращение.
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