Умер олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике Александр Аксинин

«Он был глыбой, великий спортсмен. С юношеских лет был в сборной, обладал огромным опытом, установил множество рекордов по всем возрастам. Для нас в сборной он был старшим наставником. Огромный опыт эстафет за его плечами, когда мы бегали вместе, он был самым старшим среди нас, всегда был основой эстафеты, на нем все держалось.

При всех его успехах всегда был очень дружелюбен, всегда поддерживал, помогал советами, удивительный человек. Неимоверно жаль, что так рано ушел от нас. Искренние соболезнования родственникам и друзьям, всем, кто его знал. Большая утрата для нашей легкой атлетики, для бегового сообщества», - приводит слова партнера Аксинина по команде на Олимпиаде в Москве Николая Сидорова официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Кроме победы на Олимпиаде в Москве, на счету Аксинина бронзовая награда Игр 1976 года в Монреале, а также победа на чемпионате Европы 1982 года.