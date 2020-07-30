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30 июля 11:18
автор: Виктор Шарафудинов

Молодежный чемпионат мира по легкой атлетике проведут в Кении в следующем году

Соревнования пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Официальный сайт международной ассоциации World Athletics сообщает, что совет организации принял решение о проведении молодежного чемпионата мира по легкой атлетике, который ранее был отменен из-за пандемии коронавируса.

Соревнования пройдут в столице Кении Найроби с 17 по 22 августа. Вдобавок в World Athletics утвердили новые сроки проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в Минске. Его запланировали на 23 и 24 апреля 2022 года.

«Смещение календаря, вызванное пандемией COVID-19, усложнило планирование международных соревнований на следующие два года. Тем не менее мы сделали все возможное, чтобы выбрать даты, которые, по нашему мнению, будут удобны и предоставят спортсменам и организаторам соревнований лучший шанс проявить себя на международной арене», – отметил президент World Athletics Себастьян Коу.

Стоит отметить, что в нынешнем году из-за пандемии были отменены шесть этапов Бриллиантовой лиги, был перенесен на 2021-й чемпионат мира в помещении, который весной не был проведен в китайском Нанкине.

Вдобавок чемпионат мира 2021 года в американском Юджине может быть перенесен на 2022-й. Об этом Коу уже говорил ранее.

источник: World Athletics
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Молодежный чемпионат мира по легкой атлетике проведут в Кении в следующем году
Соревнования пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
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