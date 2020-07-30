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30 июля 19:10
автор: Артур Гичунцев

Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

Российская сторона должна была погасить задолженность к 1 июля.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отправил письмо руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), отметив, что до 15 августа на счет организации будет перечислено 5 млн долларов.

Напомним, этот штраф наложен на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

«Матыцин дал обязательство, что указанная сумма будет выплачена до 15 августа», – заявил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен, о чем информирует ТАСС.

Добавим, что ВФЛА оштрафовали до подделку документов по делу российского прыгуна Данила Лысенко.

источник: ТАСС
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