Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

Министр спорта РФ Олег Матыцин отправил письмо руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), отметив, что до 15 августа на счет организации будет перечислено 5 млн долларов.

Напомним, этот штраф наложен на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

«Матыцин дал обязательство, что указанная сумма будет выплачена до 15 августа», – заявил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен, о чем информирует ТАСС.

Добавим, что ВФЛА оштрафовали до подделку документов по делу российского прыгуна Данила Лысенко.