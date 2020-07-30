Глава World Athletics: Я надеюсь, что российские спортсмены не будут менять гражданство

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу считает, что российские спортсмены не должны менять гражданство.

«Я надеюсь, что не дойдет до смены гражданства российскими спортсменами. Верю, что процесс восстановления пойдет верным курсом. Это мучительный процесс, я хотел бы, чтобы мы ускорили его в ряде дел», - цитирует Коу ТАСС.

Ранее сменить спортивное гражданство решил рекордсмен мира в прыжках с шестом среди юношей Матвей Волков. Спортсмен будет выступать за Белоруссию.

Сегодня Совет World Athletics призвал полностью исключить ВФЛА из членов организации в том случае, если российская сторона не оплатит штраф в размере 5 миллионов долларов, а также возместить международной федерации затраты в размере 1,31 млн. до 15 августа. Причиной штрафных санкции стала фальсификация прежним руководством ВФЛА документов по делу российского прыгуна Данила Лысенко.