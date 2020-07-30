Юрий Ганус: Матыцин «открыл кислород» российской легкой атлетике

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что министр спорта РФ Олег Матыцин дал шанс на спасение отечественной легкой атлетике.

Матыцин отправил письмо руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), отметив, что до 15 августа на счет организации будет перечислено 6,3 млн долларов.

«Все решило письмо министра спорта. Он открыл кислород российской легкой атлетике. Если бы этого письма не было, я убежден, совет World Athletics принял бы категоричное решение. World Athletics оставила для нас дверь открытой. Формально все сроки были пропущены, ничего сделано не было, но сейчас открывается замечательная возможность стабилизировать ситуацию», - цитирует Гануса ТАСС.

Напомним, причиной штрафных санкции стала фальсификация прежним руководством ВФЛА документов по делу российского прыгуна Данила Лысенко.