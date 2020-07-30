Станислав Поздняков: ОКР продолжает вести работу для развития российской легкой атлетики

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал итоги сегодняшнего заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Ситуация вокруг ВФЛА по-прежнему остается тяжелой, но сегодняшние решения совета World Athletics воспринимаю как возможность формирования отправной точки для возобновления предметных переговоров по всем накопившимся вопросам. Уверен, важную роль в том, что для ВФЛА сохранена возможность двигаться в сторону выхода из кризиса, сыграло письмо министра спорта.

Сейчас речь идет, помимо финансовой составляющей, о ряде серьезных и требующих глубокой проработки в сжатые сроки условий. Итоги сегодняшнего заседания совета WA важны и с точки зрения вектора дальнейших действий. ОКР со своей стороны продолжает вести необходимую работу и призывает все заинтересованные стороны объединить усилия для эффективного развития российской легкой атлетики», - цитирует президента ОКР пресс-служба организации.

Напомним, сегодня Совет World Athletics призвал полностью исключить ВФЛА из членов организации в том случае, если российская сторона не оплатит штраф в размере 5 миллионов долларов, а также не возместит международной федерации затраты в размере 1,31 млн. до 15 августа.

Причиной штрафных санкции стала фальсификация прежним руководством ВФЛА документов по делу российского прыгуна Данила Лысенко.