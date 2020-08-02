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Около 13 000 спортсменов вышли на старт Московского полумарафона
02 августа 16:21
автор: Юрий Нечаев

Около 13 000 спортсменов вышли на старт Московского полумарафона

Призовой фонд соревнований составил более 1 миллиона рублей.

Сегодня в рамках Всероссийского проекта ЗаБег.РФ состоялся Московский полумарафон.

В этом году в соревнованиях приняли участие около 13 000 бегунов, сообщает официальный сайт Мэра Москвы.

Участникам были доступны две дистанции на выбор — 21,1 км или 5 км. Маршрут основной дистанции проложили в один круг по центральным набережным города. Бегунам открылись живописные виды на Крымский мост, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль.

На старт забега вышли сильнейшие атлеты страны.

Абсолютным победителем Московского полумарафона стал Ринас Ахмадеев. Второе место занял Искандер Ядгаров, третьим к финишу пришел Николай Чавкин.

Самой быстрой участницей забега на дистанции 21,1 км среди девушек стала Елена Коробкина, второе место досталось Ирине Сергеевой, замкнула тройку призеров Татьяна Архипова.

Победителями на дистанции 5 км стали Антон Тишакин среди мужчин и Светлана Аплачкина среди женщин.

Следующий старт Бегового сообщества в Москве пройдет 22 августа.

источник: Официальный сайт мэра Москвы
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Около 13 000 спортсменов вышли на старт Московского полумарафона
Около 13 000 спортсменов вышли на старт Московского полумарафона
Призовой фонд соревнований составил более 1 миллиона рублей.
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