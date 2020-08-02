Около 13 000 спортсменов вышли на старт Московского полумарафона

Сегодня в рамках Всероссийского проекта ЗаБег.РФ состоялся Московский полумарафон.

В этом году в соревнованиях приняли участие около 13 000 бегунов, сообщает официальный сайт Мэра Москвы.

Участникам были доступны две дистанции на выбор — 21,1 км или 5 км. Маршрут основной дистанции проложили в один круг по центральным набережным города. Бегунам открылись живописные виды на Крымский мост, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль.

На старт забега вышли сильнейшие атлеты страны.

Абсолютным победителем Московского полумарафона стал Ринас Ахмадеев. Второе место занял Искандер Ядгаров, третьим к финишу пришел Николай Чавкин.