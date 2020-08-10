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10 августа 17:25
автор: Юрий Нечаев,

Юрченко будет исполнять обязанности президента ВФЛА до очередных выборов главы организации

Сегодня состоялось очередное заседание президиума федерации.

Евгений Юрченко продолжит исполнять обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 30 ноября, когда состоятся очередные выборы главы организации.

Об этом говорится в пресс-релизе ВФЛА по итогам сегодняшнего заседания президиума федерации.

«Юрченко продолжит исполнять обязанности президента ВФЛА до даты следующей отчетно-выборной конференции. В связи с тем, что президент ВФЛА является должностным лицом, избирающимся конференцией, такое решение является единственно возможным и юридически обоснованным.

В соответствии с Уставом организации, президиум принял решение провести отчетно-выборную конференцию ВФЛА, на котором будет избрано новое руководство федерации, 30 ноября текущего года в Москве​», - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля Юрченко подал а отставку с должности президента ВФЛА. С 29 июля его обязанности исполнял первый вице-президент федерации Алексей Плотников.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
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