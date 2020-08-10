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10 августа 19:59

Мария Ласицкене: ВФЛА - это цирк, а Евгений Юрченко и его команда - главные в нем артисты

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала возвращение Евгения Юрченко к исполнению обязанностей президента ВФЛА.

- ВФЛА - это цирк, а Евгений Юрченко и его команда - главные в нем артисты, у которых, к сожалению, нет ни стыда ни совести. Человек ушел в отставку месяц назад, а потом вернулся как ни в чем не бывало. Всех этих людей давно уже не должно быть в федерации, так как они лишь позорят российскую легкую атлетику, - приводит слова Ласицкене «РИА Новости».

В понедельник, 10 августа, стало известно, что Евгений Юрченко продолжит исполнять обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 30 ноября, когда состоятся очередные выборы главы организации.

Напомним, 13 июля Юрченко подал а отставку с должности президента ВФЛА. С 29 июля его обязанности исполнял первый вице-президент федерации Алексей Плотников.

источник: «РИА Новости»
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Мария Ласицкене: ВФЛА - это цирк, а Евгений Юрченко и его команда - главные в нем артисты
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