Мария Ласицкене: ВФЛА - это цирк, а Евгений Юрченко и его команда - главные в нем артисты

- ВФЛА - это цирк, а Евгений Юрченко и его команда - главные в нем артисты, у которых, к сожалению, нет ни стыда ни совести. Человек ушел в отставку месяц назад, а потом вернулся как ни в чем не бывало. Всех этих людей давно уже не должно быть в федерации, так как они лишь позорят российскую легкую атлетику, - приводит слова Ласицкене «РИА Новости».

В понедельник, 10 августа, стало известно, что Евгений Юрченко продолжит исполнять обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 30 ноября, когда состоятся очередные выборы главы организации.

Напомним, 13 июля Юрченко подал а отставку с должности президента ВФЛА. С 29 июля его обязанности исполнял первый вице-президент федерации Алексей Плотников.