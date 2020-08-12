Юрий Ганус: Сейчас проблема ВФЛА заключается не в деньгах, а в том, что нужны изменения

- Приветствую то, что деньги выплачены, выполнено то, что обещал министр спорта, это великолепно. Хотя бы с какой-то стороны предпринимаются шаги для того, чтобы преодолеть этот кризис в легкой атлетике.

Если кто-то думает, что сейчас мы заплатили деньги и нас должны безусловно ко всему допустить, к сожалению, это не так. Сейчас проблема заключается не в деньгах, а в том, что нужны изменения, и я надеюсь, что они будут происходить, - приводит слова Гануса ТАСС.

В среду, 12 августа, исполняющий обязанности главы ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что федерация выплатила долг World Athletics.

Напомним, что до 1 июля 2020 года ВФЛА не смогла выплатить положенный штраф в пять миллионов долларов. В августе совет World Athletics постановил, что ВФЛА будет исключена из числа членов организации в том случае, если не выплатит 6,31 миллиона долларов штрафа и расходов организации до 15 августа.