«Первое из условий было выполнено». World Athletics подтвердила получение средств от ВФЛА

- World Athletics может подтвердить, что сегодня получила средства для погашения двух невыплаченных платежей ВФЛА и что первое из условий, установленных рабочей группой, было выполнено в полном объеме, - цитирует ТАСС пресс-службу ассоциации.

В среду, 12 августа, исполняющий обязанности главы ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что федерация выплатила долг World Athletics в полном объеме.

Напомним, что до 1 июля 2020 года ВФЛА не смогла выплатить положенный штраф в пять миллионов долларов. В августе совет World Athletics постановил, что ВФЛА будет исключена из числа членов организации в том случае, если не выплатит 6,31 миллиона долларов штрафа и расходов организации до 15 августа.