Олег Матыцин: Большую часть задач по восстановлению ВФЛА мы решили

- Будем надеется, большую часть задач мы решили, сейчас все зависит от того, как оперативно и профессионально сработаем на подготовку планов, ну и дальнейшее - вопрос руководства федерации и взаимодействия с World Athletics, - приводит слова Матыцина ТАСС.

Отметим, 12 августа, исполняющий обязанности главы ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что федерация выплатила долг World Athletics в полном объеме.

Напомним, что до 1 июля 2020 года ВФЛА не смогла выплатить положенный штраф в пять миллионов долларов. В августе совет World Athletics постановил, что ВФЛА будет исключена из числа членов организации в том случае, если не выплатит 6,31 миллиона долларов штрафа и расходов организации до 15 августа. Позже в World Athletics подтвердили получение средств для погашения задолженности ВФЛА, отметив, что «первое из условий, установленных рабочей группой, было выполнено в полном объеме».