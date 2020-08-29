Шубенков одержал победу на Кубке России в Брянске

Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике в Барнауле.

Спортсмен из Барнаула преодолел дистанцию за 13,39 секунды. Следом расположились Константин Шабанов (13,88), и его брат Филипп (14,07).

Соревнования в Брянске стали для Шубенкова первыми в 2020 году. Последний раз он выходил на дорожку в октябре прошлого года, когда одержал победу на Всемирных военных играх в Ухани (Китай) с результатом 13,40.

Напомним, 29-летний Шубенков является чемпионом мира 2015 года.