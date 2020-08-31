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31 августа 19:42
автор: Юрий Нечаев

ВФЛА отправила в World Athletics план мероприятий для дальнейшего восстановления организации

Дорожная карта должна была быть отправлена до 31 августа.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) план первоочередных мероприятий для дальнейшего восстановления федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

«Документ отражает комплекс мероприятий, который ВФЛА предполагает последовательно реализовать в рамках процесса восстановления. Среди основных можно выделить: усиление превентивной и антидопинговой работы, структурные реформы ВФЛА и региональных федераций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочая группа World Athletics после рассмотрения документа может внести в него свои корректировки. Окончательно план должен быть утвержден к 30 сентября.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
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ВФЛА отправила в World Athletics план мероприятий для дальнейшего восстановления организации
Дорожная карта должна была быть отправлена до 31 августа.
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