ВФЛА отправила в World Athletics план мероприятий для дальнейшего восстановления организации

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) план первоочередных мероприятий для дальнейшего восстановления федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

«Документ отражает комплекс мероприятий, который ВФЛА предполагает последовательно реализовать в рамках процесса восстановления. Среди основных можно выделить: усиление превентивной и антидопинговой работы, структурные реформы ВФЛА и региональных федераций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочая группа World Athletics после рассмотрения документа может внести в него свои корректировки. Окончательно план должен быть утвержден к 30 сентября.