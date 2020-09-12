Безуглов избран президентом Федерации легкой атлетики Московской области

- Меня назначили президентом Федерации легкой атлетики Московской области 20 минут назад, - приводит слова Безуглова.
Добавим, что глава медицинского комитета РФС занимал должность вице-президента ВФЛА с 6 марта. В конце июня президиум федерации большинством голосов принял решение лишить Безуглова должности вице-президента организации «за многочисленные нарушения кодекса этики ВФЛА».
На данный момент Безуглов остается главой антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии легкоатлетической федерации.
источник: ТАСС