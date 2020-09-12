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12 сентября 14:19

Безуглов избран президентом Федерации легкой атлетики Московской области

Бывший вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов избран президентом Федерации легкой атлетики Московской области.

- Меня назначили президентом Федерации легкой атлетики Московской области 20 минут назад, - приводит слова Безуглова.

Добавим, что глава медицинского комитета РФС занимал должность вице-президента ВФЛА с 6 марта. В конце июня президиум федерации большинством голосов принял решение лишить Безуглова должности вице-президента организации «за многочисленные нарушения кодекса этики ВФЛА».

На данный момент Безуглов остается главой антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии легкоатлетической федерации.

источник: ТАСС
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