Безуглов избран президентом Федерации легкой атлетики Московской области

Мария Ласицкене: Штраф нужно было выплачивать вовремя, тогда к нам было больше доверия

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на вопросы журналистов в режиме видеоконференции, организованной ВФЛА.