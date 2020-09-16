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16 сентября 16:46
автор: Виктор Шарафудинов

Суд Парижа приговорил экс-главу ВФЛА Балахничева к трем годам тюрьмы

Заслуженный тренер РСФСР руководил Всероссийской федерацией легкой атлетики с 1990 по 2015 годы.

Суд Парижа признал бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничева виновным по делу о сокрытии положительных результатов допинг-проб российских спортсменов.

«РИА Новости» сообщает, что находящегося в международном розыске Балахничева, которого обвиняли в активной и пассивной коррупции, приговорили к трем годам лишения свободы.

Кроме того, суд признал виновным в пассивной коррупции экс-тренера сборной России в беге на длинные дистанции Алексея Мельникова, который также находится в международном розыске. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

71-летний Балахничев заявил, что намерен подать апелляцию:

«Меня лишили законного права защищаться, говорили, что я не сотрудничаю со следствием, с чем я категорически не согласен. Намерен апеллировать к этому решению в вышестоящих инстанциях».

В прошлом Балахничев на протяжении трёх сроков был первым вице-президентом Европейской легкоатлетической федерации, а также занимал должность казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Напомним, что сегодня за коррупцию к четырем годам лишения свободы был приговорен экс-глава IAAF Ламин Диак. Сенегальца обвиняли в том, что он за взятки скрывал факты употребления допинга российскими легкоатлетами.

источник: «РИА Новости»
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