Суд Парижа приговорил экс-главу ВФЛА Балахничева к трем годам тюрьмы

Суд Парижа признал бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничева виновным по делу о сокрытии положительных результатов допинг-проб российских спортсменов.

«РИА Новости» сообщает, что находящегося в международном розыске Балахничева, которого обвиняли в активной и пассивной коррупции, приговорили к трем годам лишения свободы.

Кроме того, суд признал виновным в пассивной коррупции экс-тренера сборной России в беге на длинные дистанции Алексея Мельникова, который также находится в международном розыске. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

71-летний Балахничев заявил, что намерен подать апелляцию:

«Меня лишили законного права защищаться, говорили, что я не сотрудничаю со следствием, с чем я категорически не согласен. Намерен апеллировать к этому решению в вышестоящих инстанциях».