World Athletics продлила срок дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года

В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) решили продлить срок по разработке дорожной карты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что такое решение принято, поскольку ВФЛА в данный момент не располагает ресурсами для подготовки подробного плана.

В ноябре 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений. В 2020 году ни один из российский спортсмен не получил допуск до соревнований, поскольку ВФЛА просрочила выплату штрафа. В августе эти деньги были перечислены, после чего началась разработка плана по внедрению культуры нулевой терпимости к допингу, что является обязательным условием для восстановления членства.