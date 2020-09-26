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26 сентября 12:57
автор: Артур Гичунцев

World Athletics продлила срок дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года

Ранее сообщалось, что российская организация должна была предоставить план до 30 сентября.

В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) решили продлить срок по разработке дорожной карты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что такое решение принято, поскольку ВФЛА в данный момент не располагает ресурсами для подготовки подробного плана.

В ноябре 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений. В 2020 году ни один из российский спортсмен не получил допуск до соревнований, поскольку ВФЛА просрочила выплату штрафа. В августе эти деньги были перечислены, после чего началась разработка плана по внедрению культуры нулевой терпимости к допингу, что является обязательным условием для восстановления членства.

источник: IAAF
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World Athletics продлила срок дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года
Ранее сообщалось, что российская организация должна была предоставить план до 30 сентября.
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