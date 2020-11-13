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13 ноября 18:36
автор: Виктор Шарафудинов

Роднина – в ответ на критику Ласицкене: Легкоатлеты должны разобраться в федерации и между собой

Ранее трехкратная чемпионка мира в прыжках высоту иронично напомнила о пятилетнем «юбилее» санкций против российских спортсменов.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на слова легкоатлетки Марии Ласицкене.

«Легкоатлеты должны разобраться в своей федерации и между собой, – заявила Роднина в интервью Sport24.ru – Мы тоже помним «юбилей» 2008, когда их перед Олимпиадой снимали. Если они в сборной, то это один коллектив, поэтому коллектив тоже должен принимать решение. По крайней мере, всегда любая сборная этим отличалась. Коллектив людей, это не только одни результаты. Они помнят пять лет «юбилея», а мы помним 12 лет.

Конечно, это больно и печально. Обидно тем, кто совершенно чистый спортсмен. Я не могу представить, что они переживают. Но, наверное, раз ты выступаешь от сборной, в каком-то коллективе, то, наверное, в этом коллективе, в первую очередь члены коллектива должны сами разобраться».

Ранее Ласицкене в сториз своего инстаграма написала следующее:

«Когда и пяти лет на возврат флага и гимна мало. «Спасибо» родным Минспорту, ОКР и ВФЛА за «заботу» о спортсменах и за ударную пятилетку».

источник: Sport24.ru
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