Иванов стал новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Петр Иванов избран новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает РИА Новости.

Иванов набрал 56 голосов и опередил олимпийскую чемпионку Ирину Привалову (7) и менеджера Михаила Гусева (10).

Напомним, Иванов был выдвинут кандидатом в президенты ВФЛА от Федерации легкой атлетики Свердловской области. С 2006 по 2013 годы он возглавлял ГУП «Мосгортранс», а с 2016 по 2020 годы - АО «Федеральная пассажирская компания». В октябре он стал генеральным директором АО «Скоростные магистрали». С декабря 2016 года Иванов являлся президентом ФТР.

Добавим, что предыдущим президентом ВФЛА был Евгений Юрченко, возглавлявший организацию с 28 февраля 2020 года.