Петр Иванов: Надеюсь, Привалова согласится стать первым вице-президентом ВФЛА

Новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов заявил, что хотел бы видеть Ирину Привалову на посту первого вице-президента организации.

Олимпийская чемпионка 2000 года также претендовала на должность руководителя федерации, но получила лишь семь голосов.

«Несмотря на то, что мы были оппонентами, мы будем работать вместе. Надеюсь, что вы проголосуете за рабочий президиум и те люди, которые войдут в него и пользуются вашим доверием, смогут помочь в организации работы в подготовке программ и тех мер, которые выведут легкую атлетику на новый уровень и на международной арене, и в России. Очень надеюсь, что Ирина Привалова согласится быть первым вице-президентом, и рассчитываю, что вы проголосуете за нее в президиум», - цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, сегодня Иванов был избран новым президентом ВФЛА, набрав 56 голосов.

Привалова становилась олимпийской чемпионкой 2000 года в беге на 400 метров с барьерами, а также выигрывала серебряные (1992) и бронзовые (1992, 2000) медали Олимпийских игр.