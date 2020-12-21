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21 декабря 23:49

Баздырева и еще три легкоатлетки дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил

Анастасия Баздырева, Марина Пателеева, Марина Поспелова и Олеся Свиридова дисквалифицированы на разные сроки из-за нарушения антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба федерации, бегунья Баздырева дисквалифицирована на восемь лет, в ее допинг-пробе был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Срок дисквалификации - с 29 января 2018 года по 28 января 2026 года. Срок дисквалификации бегуньи Пантелеевой составил четыре года (с 21 мая 2020 года по 20 мая 2024 года). В ее допинг-пробе был обнаружен метаболит станозолола. Бегунья Поспелова дисквалифицирована на два года за рекомбинантный эритропоэтин. Дисквалификация спортсменки началась 3 сентября 2018 года и закончилась 2 сентября 2020 года.

Толкательница ядра Свиридова дисквалифицирована до 13 июня 2024 года. Это ее повторная дисквалификация. Это повторная дисквалификации спортсменки. Во время первой четырехлетней дисквалификации (с 2016 по 2020 гг) Российское антидопинговое агентство установило, что спортсменка нарушила запрет на участие в течение срока дисквалификации, неоднократно выступив в качестве судьи и секретаря на региональных соревнованиях.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
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