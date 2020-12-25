Черкашин стал новым генеральным секретарем ВФЛА

Член комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Александр Черкашин избран новым генеральным секретарем ВФЛА.
Об этом сообщает пресс-служба организации по итогам заседания президиума федерации, которое прошло в четверг.
Кандидатура Черкашина была выдвинута президентом ВФЛА Петром Ивановым и поддержана большинством членов президиума.
С 1 января 2021 года Черкашин сменит на посту генерального секретаря федерации Андрея Конокотина.