Дорожная карта по восстановлению ВФЛА будет согласована в конце января

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов во время zoom-конференции с руководителями региональных федераций рассказал о проделанной работе по восстановлению членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Как сообщает официальный сайт организации, Иванов находится в тесном контакте с рабочей группой World Athletics. В настоящее время идет согласование версии стратегического плана по восстановлению ВФЛА, и уже началась работа над детализированной дорожной картой. Ожидается, что документ будет готов к концу января 2021 года. В своем выступлении о планах на первый квартал года Иванов назвал первостепенные меры, необходимые для восстановления в World Athletics.

Напомним, членство ВФЛА в международной ассоциации было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне систематических нарушений, связанных с применением допинга российскими легкоатлетами. С этого времени российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой World Athletics только в нейтральном статусе. При этом в 2020 году ни один легкоатлет из России не получил допуск к соревнованиям из-за того, что ВФЛА просрочила выплату штрафа.