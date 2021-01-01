ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Англия - Премьер-лига 20:30 Эвертон 0 Вест Хэм Юнайтед 0
Англия - Чемпионшип 20:30 Шеффилд Уэнсдей 0 Дерби Каунти 0
Англия - Премьер-лига 23:00 Манчестер Юнайтед 0 Астон Вилла 0 1.72 4.3 4.5
01 января 18:10
автор: Артур Гичунцев

Дорожная карта по восстановлению ВФЛА будет согласована в конце января

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics приостановлено в ноябре 2015 года.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов во время zoom-конференции с руководителями региональных федераций рассказал о проделанной работе по восстановлению членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Как сообщает официальный сайт организации, Иванов находится в тесном контакте с рабочей группой World Athletics. В настоящее время идет согласование версии стратегического плана по восстановлению ВФЛА, и уже началась работа над детализированной дорожной картой. Ожидается, что документ будет готов к концу января 2021 года. В своем выступлении о планах на первый квартал года Иванов назвал первостепенные меры, необходимые для восстановления в World Athletics.

Напомним, членство ВФЛА в международной ассоциации было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне систематических нарушений, связанных с применением допинга российскими легкоатлетами. С этого времени российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой World Athletics только в нейтральном статусе. При этом в 2020 году ни один легкоатлет из России не получил допуск к соревнованиям из-за того, что ВФЛА просрочила выплату штрафа.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Представители Porsche рассказали о новинках для России в 2021 годуЗапотевают стекла: все причины (и простые решения)Какой цвет авто был самым популярным в 2020 году?Это она опубликовала интимное видео Дзюбы«Зачем вы это делаете?». В США удивлены действиями сборной РоссииРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен
Когда Россия сыграет с Канадой. Расклад на плей-офф МЧМ
2 января в 22:00 сборную России ждет четвертьфинал молодежного чемпионата мира против Германии. Далее возможны различные варианты турнирной сетки.
Честный прогноз на 2021 год: «Спартак» с бронзой, Бельгия – чемпион Европы, Черчесов – без Катара
В уходящем году пандемия лишила болельщиков массы интересных событий, зато каким насыщенным обещает получиться 2021-й! За прогнозом на исход главных стартов "Плеймейкер" обратился к тем, кто знает в этом толк.
Профессор Ларионов исправил большинство и нашел лидеров. Разбор победы России над Швецией
Молодежная сборная России победила на МЧМ-2021 шведов (4:3 ОТ) благодаря классно проделанной работе над ошибками и теперь выйдет в четвертьфинал с первого или второго места в группе.
Суперсерии шведов – конец. Как Россия вырвала великую победу за 6 секунд до конца овертайма (видео)
Команда Игоря Ларионова завершила групповой турнир МЧМ-2021 победой над Швецией (4:3 ОТ) и может выйти в плей-офф с первого места.
Забил, но проиграл. Каким получился дебют Ковальчука за «Авангард» (видео)
Илья Ковальчук сравнял счет в конце второго периода, но не помог своей новой команде избежать поражения по буллитам (3:4) от «Куньлуня».
Россия – Швеция: прервать 14-летнюю суперсерию «Тре Крунур» можно только суперскоростями
31 декабря в 5:30 утра молодежная сборная России проведет на МЧМ-2021 свой заключительный матч группового турнира – против шведов.
Почему Титов не прав, призывая Тедеско покинуть «Спартак» прямо сейчас
Бывший капитан красно-белых Егор Титов обрушился с критикой на нынешнего главного тренера спартаковцев Доменико Тедеско. Однако его претензии, мягко говоря, спорны.
Кто будет возглавлять таблицу Примеры на Новый год?
В среду, 30 декабря, свои последние матчи в 2020 году проведут оба лидера – «Атлетико» и «Реал».
Шанс для Березуцкого. К чему приведет расставание ЦСКА с Овчинниковым и Онопко
ЦСКА неожиданно объявил о расставании с помощниками главного тренера Виктора Гончаренко – Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.
«Чехи вышли воевать, а мы – так, побаловаться». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин разобрал в деталях для "Плеймейкера" второй матч российской сборной на МЧМ-2021 в Эдмонтоне (поражение 0:2 от Чехии).

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поздравляет спортивный мир с Новым годом!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика