Петр Иванов: Точно понимаю, что нужно делать, чтобы вывести ВФЛА из кризиса

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов заявил, что у него есть точное понимание по поводу того, как вывести организацию из кризиса.

ВФЛА уже определилась с составом нескольких комиссий и комитетов, однако новая комиссия спортсменов пока еще не сформирована.

Ближайший крупный международный старт легкоатлетического сезона – это чемпионат Европы в помещении. Соревнования пройдут в польском Торуне с 4 по 7 марта.

«Преждевременно давать какие-то оценки, но я могу сказать, что точно понимаю, что нужно делать, – цитирует Иванова ТАСС. – Мы точно определились с нашими будущими планами и понимаем, как их реализовывать, куда нам двигаться дальше. Это важно. Потому что первый месяц работы больше был посвящен формированию команды, наших планов и анализу той ситуации, в которой мы сегодня находимся

Мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы наши нейтральные спортсмены смогли поехать на ближайшие соревнования зимнего сезона. Но давать какие-то обещания сейчас я не буду».