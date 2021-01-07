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07 января 16:43
автор: Виктор Шарафудинов

Петр Иванов: Точно понимаю, что нужно делать, чтобы вывести ВФЛА из кризиса

Президент Федерации триатлона России был избран новым главой легкоатлетической федерации 30 ноября.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов заявил, что у него есть точное понимание по поводу того, как вывести организацию из кризиса.

ВФЛА уже определилась с составом нескольких комиссий и комитетов, однако новая комиссия спортсменов пока еще не сформирована.

Ближайший крупный международный старт легкоатлетического сезона – это чемпионат Европы в помещении. Соревнования пройдут в польском Торуне с 4 по 7 марта.

«Преждевременно давать какие-то оценки, но я могу сказать, что точно понимаю, что нужно делать, – цитирует Иванова ТАСС. – Мы точно определились с нашими будущими планами и понимаем, как их реализовывать, куда нам двигаться дальше. Это важно. Потому что первый месяц работы больше был посвящен формированию команды, наших планов и анализу той ситуации, в которой мы сегодня находимся

Мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы наши нейтральные спортсмены смогли поехать на ближайшие соревнования зимнего сезона. Но давать какие-то обещания сейчас я не буду».

Членство ВФЛА в международной федерации World Athtletics приостановлено с ноября 2015 года за систематические нарушения, связанные с применением допинга. Российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

источник: ТАСС
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