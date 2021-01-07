Чемпион московской Олимпиады в толкании ядра Киселев умер в возрасте 64 лет

Чемпион летних Олимпийских игр 1980 года в толкании ядра Владимир Киселев скончался в возрасте 64 лет в Кременчуге Полтавской области.

Об этом сообщил в Facebook заместитель мэра украинского города Руслан Проценко, написав следующее:

«Сегодня не стало олимпийского чемпиона, почетного гражданина Кременчуга Владимира Киселева».

Киселев родился 1 января 1957 года в городе Мыски Кемеровской области, а легкой атлетикой начал заниматься в спортивном обществе «Авангард» в Краматорске Донецкой области.

На Олимпиаде-80 Владимир толкнул ядро на 21,35 метра, завоевав золотую медаль. Серебро досталось другому советскому спортсмену Александру Барышникову (21,08 м), а бронза – Удо Байеру из ГДР (21,06 м).