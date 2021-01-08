Анна Чичерова: Скомканный прошлый сезон стал главной причиной того, что я решила остаться в спорте

Российская прыгунья в высоту Анна Чичерова объяснила свое решение продолжить спортивную карьеру.

«Скомканный из-за пандемии прошлый летний сезон стал основной причиной того, что я приняла решение остаться в спорте. Присутствует какая-то незавершенность и отсутствие логики, ведь я думала изначально, что летом у меня получится ударно все закончить. Посмотрим, как все сложится дальше, ведь ситуация с коронавирусом пока не меняется. И очень радостно, что, несмотря на пандемию, проводятся такие турниры, как в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, а у нас есть возможность пока выступать», - цитирует спортсменку ТАСС.

Напомним, 38-летняя Чичерова является Олимпийской чемпионкой 2012 года, чемпионкой мира и Европы, восьмикратной чемпионкой России.