Мария Ласицкене: Отношусь к использованию «Катюши» на Олимпиаде отрицательно

Трехкратная чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала возможность использования песни «Катюша» на Олимпиаде в Токио вместо гимна России.

«Отношусь к использованию «Катюши» отрицательно, – заявила Ласицкене в интервью для ТАСС. – «Катюша» – это великая песня, о великом героизме советского народа, это несравнимо со спортом, который по большому счету является шоу. Поэтому я считаю, что нельзя этого делать. У «Катюши» есть свое предназначение, свой смысл и значение, которое каждый россиянин знает, и пользоваться этой песней в данной ситуации, я считаю, неправильно».

Использовать «Катюшу» вместо гимна предложила комиссия спортсменов при Олимпийском комитете России. Исполком ОКР рассмотрит эту инициативу на ближайшем заседании.