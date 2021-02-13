Иванов покинул пост президента ВФЛА в соответствии с решением CAS

Петр Иванов сложил с себя полномочия президента Всероссийской федерации легкой атлетики.
Об этом сообщается в пресс пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.
Иванов покинул должность в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) и передал полномочия по управлению федерацией первому вице-президенту Ирине Приваловой.
Решением CAS от 17 декабря прошлого года по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) Иванову запрещено руководить ВФЛА в течение двух лет.
В пресс-релизе указано следующее: