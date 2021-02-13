Олег Матыцин: Иванов не покинул свой пост, а временно приостановил свое участие

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал уход главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Иванов не покинул свой пост, он временно приостановил свое участие в работе исполнительных органов. Надеюсь, что это никоим образом не скажется на работе самой федерации, программе развития атлетики, взаимодействии с World Athletics и восстановлении ВФЛА в World Athletics, - цитирует Матыцина ТАСС. - Знаю, что Себастьян Коу очень конструктивно относится к деятельности в частности Петра Иванова как руководителя нашей федерации. Сам Петр Валерьевич будет активно продолжать участие в том качестве, в котором сможет, но эффективность работы ВФЛА не снизится».

Напомним, что решением CAS от 17 декабря прошлого года по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) Иванову запрещено руководить ВФЛА в течение двух лет. Петр Иванов был избран 30 ноября 2020 года главой ВФЛА сроком на 4 года. Cрок ограничений наложенных CAS - 17 декабря 2022 года. Таким образом после истечения указанного срока Иванов вернется к своей должности. До этого момента руководить ВФЛА будет первый вице-президент организации Ирина Привалова.