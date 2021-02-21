Анжелика Сидорова: Так заканчивать сезон не стыдно

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова прокомментировала свой результат на всероссийском фестивале прыжков с шестом.

«Я очень довольна тем, что вернула себе лучший результат сезона в мире. Так заканчивать сезон не стыдно. Изначально меня немного трясло, но когда дошла до 4,90, то пришла в себя и решила, что надо попытаться прыгать и на пять метров. Но прыжки на этой высоте получились робкими, надо чаще пробовать», - цитирует Сидорову ТАСС.

Напомним, что до этого лучший результат сезона в мире принадлежал американке Сэнди Моррис (4,88 м).

Личный рекорд Сидоровой - 4,95 м, прыгнув на данную высоту, она выиграла летний чемпионат мира в 2019 году.