Российские легкоатлеты не выступят на зимнем чемпионате Европы, который начнется в польской Торуни 4 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит вопрос выдачи нейтральных статусов не ранее 17-18 марта. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете World Athletics 17-18 марта, но не ранее. Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», - говорится в релизе ВФЛА.

Напомним, что российские легкоатлеты не могут выступать под российским флагом с конца 2015 года, после расследования WADA, связанного с коррупцией в World Athletics с участием российской организации.

В ноябре 2020 года совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана по восстановлению организации в международных правах. ВФЛА отправила план в феврале 2021 года.